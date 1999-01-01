byhelp
О нас
Преимушества
Вопрос/ответ
Контакты
Запросить демо
    •  
    •  
    •  
    •  
|
Наша CRM система помогает вашему бизнесу не просто управлять клиентами, а совершенствовать весь сервис, обеспечивая максимально быстрое и качественное обслуживание.
Максимальная эффективность обслуживания
Рост продаж и аналитика
Персонализированный клиентский опыт
Попробовать бесплатно
Запросить демо
Заказать обратный звонок
Почему наша CRM система?
Гибкие настройки и интеграции
CRM легко интегрируется с существующими системами и предоставляет возможности для настройки под конкретные нужды вашего бизнеса, обеспечивая максимальную адаптивность
Попробовать бесплатно
Безопасность и надежность
Мы обеспечиваем высокий уровень защиты данных и соответствие международным стандартам безопасности, гарантируя, что информация ваших клиентов будет в надежных руках
Попробовать бесплатно
Передовые аналитические инструменты
Встроенные инструменты анализа данных и отчетности помогают вам принимать обоснованные решения, оптимизировать бизнес-процессы и повышать производительность
Попробовать бесплатно
Интуитивно понятный интерфейс
Наша система разработана с учетом удобства использования, что позволяет вашей команде быстро освоить и эффективно работать с ней без длительного обучения
Попробовать бесплатно
Гибкие настройки и интеграции
CRM легко интегрируется с существующими системами и предоставляет возможности для настройки под конкретные нужды вашего бизнеса, обеспечивая максимальную адаптивность
Попробовать бесплатно
Безопасность и надежность
Мы обеспечиваем высокий уровень защиты данных и соответствие международным стандартам безопасности, гарантируя, что информация ваших клиентов будет в надежных руках
Попробовать бесплатно
Передовые аналитические инструменты
Встроенные инструменты анализа данных и отчетности помогают вам принимать обоснованные решения, оптимизировать бизнес-процессы и повышать производительность
Попробовать бесплатно
Интуитивно понятный интерфейс
Наша система разработана с учетом удобства использования, что позволяет вашей команде быстро освоить и эффективно работать с ней без длительного обучения
Попробовать бесплатно
Как работает наша CRM система?
Сбор и хранение данных
Наша CRM система объединяет все ключевые процессы вашего бизнеса, автоматизирует рутинные задачи, предоставляет мощные аналитические инструменты и улучшает взаимодействие с клиентами, обеспечивая высокий уровень сервиса и увеличивая продуктивность команды.
Автоматизация процессов
Автоматизация рутинных задач, таких как рассылка писем, создание отчетов и назначение задач.
Настройка автоматических напоминаний и уведомлений для сотрудников.
Автоматическое обновление клиентских данных и истории взаимодействий.
Управление взаимодействиями
Встроенные инструменты для анализа данных и создания подробных отчетов.
Возможность отслеживания ключевых показателей и принятия обоснованных решений.
Визуализация данных в виде графиков и диаграмм для удобного анализа.
Аналитика и отчетность
Централизованное управление всеми контактами и взаимодействиями с клиентами.
Персонализированный подход к каждому клиенту для повышения удовлетворенности и лояльности.
Отслеживание истории взаимодействий и предпочтений клиентов.
Интеграция с другими системами
Легкая интеграция с существующими системами и платформами.
Обеспечение бесшовного обмена данными и упрощение рабочих процессов.
Поддержка интеграции с популярными инструментами, такими как электронная почта, календари и системы управления проектами.
1
2
3
4
5
Попробовать бесплатно
Сбор и хранение данных
Наша CRM система объединяет все ключевые процессы вашего бизнеса, автоматизирует рутинные задачи, предоставляет мощные аналитические инструменты и улучшает взаимодействие с клиентами, обеспечивая высокий уровень сервиса и увеличивая продуктивность команды.
1
2
3
4
5
Попробовать бесплатно
Автоматизация процессов
Автоматизация рутинных задач, таких как рассылка писем, создание отчетов и назначение задач.
Настройка автоматических напоминаний и уведомлений для сотрудников.
Автоматическое обновление клиентских данных и истории взаимодействий.
1
2
3
4
5
Попробовать бесплатно
Аналитика и отчетность
Встроенные инструменты для анализа данных и создания подробных отчетов.
Возможность отслеживания ключевых показателей и принятия обоснованных решений.
Визуализация данных в виде графиков и диаграмм для удобного анализа.
1
2
3
4
5
Попробовать бесплатно
Управление взаимодействиями
Централизованное управление всеми контактами и взаимодействиями с клиентами.
Персонализированный подход к каждому клиенту для повышения удовлетворенности и лояльности.
Отслеживание истории взаимодействий и предпочтений клиентов.
1
2
3
4
5
Попробовать бесплатно
Интеграция с другими системами
Легкая интеграция с существующими системами и платформами.
Обеспечение бесшовного обмена данными и упрощение рабочих процессов.
Поддержка интеграции с популярными инструментами, такими как электронная почта, календари и системы управления проектами.
1
2
3
4
5
Попробовать бесплатно
Функционал нашей CRM системы
Управление клиентскими данными
Хранение информации о клиентах, истории взаимодействий и предпочтениях.
Возможность быстрого доступа к данным для улучшения обслуживания.
Автоматизация маркетинга и продаж
Создание и отслеживание маркетинговых кампаний.
Управление лидами и сделками для повышения эффективности продаж.
Аналитика и отчеты
Генерация отчетов о продажах, производительности и других показателей.
Анализ данных для принятия обоснованных решений и оптимизации бизнес-процессов.
Получите 3 недели бесплатно чтоб познакомится с функционалом и облегчить себе работу
Автоматизируйте рутинные дела и займитесь важными а система всё сделает за вас
Попробовать бесплатно
Гарантии
Гарантия удобства использования: Наша CRM система разработана с учетом удобства использования и интуитивно понятного интерфейса, что делает ее простой и удобной в работе.
Гарантия поддержки: Мы предоставляем круглосуточную техническую поддержку, чтобы помочь вам с любыми вопросами или проблемами, связанными с использованием CRM системы.
Гарантия сохранности данных: Мы гарантируем сохранность и конфиденциальность всех данных о клиентах и бронированиях, используемых в системе.
Гарантия доступности: Мы обеспечиваем доступность CRM системы в любое время, чтобы вы могли эффективно управлять бронированиями в любое удобное для вас время.
Гарантия надежности: Наша CRM система работает на надежной и современной технической платформе, обеспечивая стабильную работу без сбоев.
Гарантия обновлений: Мы регулярно обновляем нашу CRM систему, чтобы обеспечить ее современность и соответствие последним требованиям и стандартам.
Управление клиентами: Создание и управление профилями клиентов, их контактной информацией и предпочтениями.
Начните использовать нашу CRM систему уже сегодня
Управление бронированиями: Оформление новых бронирований, отслеживание статуса существующих броней, изменение и отмена бронирований.
Календарь и расписание: Просмотр и управление календарем бронирований, отображение доступных и забронированных дат и времени.
Отчетность и аналитика: Генерация отчетов о бронированиях, доходах, популярности услуг и других показателях для анализа эффективности работы.
Попробовать бесплатно
Запросить демо
Столкнулись с этими проблемами?
6 проблем, с которыми сталкиваются клиенты
Недостаток интеграции с другими системами
Сложности в управлении бронированиями
Отсутствие аналитики и отчетов
Плохое взаимодействие с клиентами
Отсутствие мобильного доступа к системе
Низкая эффективность сотрудников
И как наша CRM система помогает их решить
CRM система позволяет вести базу данных клиентов, отслеживать их предпочтения и историю бронирований, что позволяет персонализировать сервис и предлагать клиентам более подходящие услуги.
Недостаточное взаимодействие с клиентами
С помощью нашей CRM системы вы можете легко отслеживать статус всех бронирований, управлять расписанием и свободными слотами, а также быстро реагировать на изменения и отмены.
Неэффективное управление бронированиями
Наша CRM система упрощает процесс бронирования, позволяя клиентам быстро и легко выбирать даты, время и услуги онлайн, без необходимости звонить или приходить лично.
Долгие и сложные процессы бронирования
CRM система позволяет вести базу данных клиентов, отслеживать их предпочтения и историю бронирований, что позволяет персонализировать сервис и предлагать клиентам более подходящие услуги.
Недостаточное взаимодействие с клиентами
С помощью нашей CRM системы вы можете легко отслеживать статус всех бронирований, управлять расписанием и свободными слотами, а также быстро реагировать на изменения и отмены.
Неэффективное управление бронированиями
Наша CRM система упрощает процесс бронирования, позволяя клиентам быстро и легко выбирать даты, время и услуги онлайн, без необходимости звонить или приходить лично.
Долгие и сложные процессы бронирования
Демонстрация продукта
Повышайте эффективность вашего бизнеса с нашей инновационной CRM-системой!
Ваш личный менеджер всегда на связи, обеспечивая оперативную поддержку и контроль выполнения задач, чтобы вы могли сосредоточиться на главном – развитии вашего бизнеса.

- Персональная консультация: получите индивидуальное внимание и решения, полностью адаптированные к вашим потребностям и пожеланиям.

- Ответы на вопросы: узнайте все о доступных услугах и функциях нашей CRM-системы. Мы объясним каждую деталь, чтобы вы были уверены в своем выборе.

- Персональные скидки и предложения: получите лучшие условия для вашего бизнеса.
- Полное сопровождение: мы будем рядом на всех этапах внедрения и использования CRM-системы, обеспечивая безупречную поддержку.

- Рекомендации по выбору: получите экспертные советы по выбору модулей и функций, которые наилучшим образом подходят для вашего бизнеса.

- Мгновенная запись: забронируйте демонстрацию в удобное для вас время всего в один клик.
Не упустите шанс вывести ваш бизнес на новый уровень с нашей CRM-системой! Свяжитесь с нами сегодня для персональной демонстрации.

Нажима кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Записаться на демонстрацию
Календарь и расписание
Организуйте свое время с легкостью. Наш календарь и расписание помогут вам быть в курсе дел
Отображение доступных слотов: Видите доступные даты и время для бронирования, что помогает клиентам быстро выбрать удобное время.
Синхронизация с вашим календарем: Автоматическая синхронизация с вашим личным календарем для более эффективного управления временем.
Напоминания и уведомления: Получайте уведомления о предстоящих бронированиях и важных событиях, чтобы ничего не забыть.
Удобство использования: Интуитивно понятный интерфейс делает работу с календарем и расписанием легкой и приятной.
Запросить демо
Ольга Михева
Ольга Михева
Ольга Михева
Директор
Директор
Директор
Ольга Михева
Ольга Михева
Ольга Михева
Директор
Директор
Директор
Мобильное приложение
Ваш бизнес в вашем кармане. Мобильное приложение CRM системы
Следите за своим бизнесом где угодно и когда угодно с нашим мобильным приложением CRM системы. Управляйте клиентской базой, отслеживайте сделки, просматривайте аналитику и оставайтесь на связи с командой даже вне офиса. Наше мобильное приложение обеспечивает максимальную гибкость и эффективность, помогая вам быть на шаг впереди.
Часто задаваемые вопросы
Что такое CRM-система и как она может помочь моему бизнесу?
CRM-система помогает управлять клиентскими данными, улучшая обслуживание и увеличивая продажи.
Как долго длится процесс внедрения CRM-системы?
В среднем, от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от сложности бизнеса.
Какие функции включает ваша CRM-система?
Управление контактами, автоматизация маркетинга, аналитика, отчеты и интеграция с другими системами.
Какие выгоды я получу от использования вашей CRM-системы?
Улучшение обслуживания, автоматизация задач, повышение эффективности продаж и маркетинга, а значит прибыль.
Контакты
Свяжитесь с нами любым удобным способом
+7 (876) 978-87-99
info@company.ru
Заказать обратный звонок
byhelp
Скачать реквизиты компании
Политика конфиденциальность
Вопрос/ответ
Контакты
О нас
Преимушества
Запросить демо
Посмотреть тарифы
Made on
Tilda